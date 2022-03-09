Британия запретит экспорт в РФ продукции и технологий авиа- и космического назначения

Власти Великобритании принимают меры, запрещающие экспорт в Россию продукции и технологий авиационного и космического назначения.

"Принятые сегодня меры будут препятствовать британскому экспорту авиационных или связанных с космосом товаров, а также технологий в Россию, и связанных с ними услуг по страхованию и перестрахованию", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании, передает Интерфакс.

Более того, отмечается в документе, британские власти "вводят новое законодательство, в соответствии с которым перелеты или посадка в Великобритании любого российского самолета становится уголовным преступлением".

"Запрет распространяется на любое воздушное судно, которым владеет или которое находится в эксплуатации любого лица, связанного с Россией или с лицами и структурами, в отношении которых введены санкции, а также будет подразумевать полномочия задерживать любой самолет, находящийся во владении лиц, связанных с Россией", - подчеркивается в заявлении.

Ранее в среду глава британского Минтранса Грант Шэппс заявил, что власти Великобритании намерены задерживать любой российский самолет, оказавшийся в воздушном пространстве королевства.

"Я объявил уголовным преступлением вход любого российского самолета в воздушное пространство Великобритании, теперь правительство Ее Величества может задерживать эти самолеты", - написал Шэппс в твиттере.