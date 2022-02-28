Великобритания закроет для Сбербанка России клиринг в фунтах

Великобритания введет санкции против Сбербанка, закрыв для него доступ к клиринговым операциям в фунтах стерлингов. Об этом заявила в понедельник, выступая в британском парламенте, глава МИД королевства Лиз Трасс.

"Я введу два новых санкционных билля, первый… включает в себя полномочия не давать российским банкам доступ к клирингу в фунтах стерлингов. Как только это законодательство вступит в силу, мы применим его к Сбербанку, самому крупному российскому банку", - сказала она.

"Я также введу полную заморозку активов трех банков: Внешэкономбанка, Совкомбанка и банка "Открытие", - пояснила она, передает ТАСС.

Трасс отметила, что этот же закон не позволит российскому государству и компаниям рефинансировать долг в Великобритании и закроет для более 3 млн бизнесов доступ к британскому рынку капиталов. Глобальные гиганты наподобие "Газпрома" не смогут больше размещать свой долги или капитал в Лондоне".

"Второй законопроект запретит экспорт в Россию продукции ряда исключительно важных отраслей, включая высококлассное технологическое оборудование, микроэлектронику, морское и навигационное оборудование, сказала она.

"Мы также продолжим идти по нашему списку олигархов, и нашей целью будут их дома, яхты, все стороны их жизни", - сказала Трасс, анонсировав не связанный напрямую с санкциями законопроект о борьбе с экономическими преступлениями, призванный "избавить Соединенное Королевство от грязных денег".

По словам Трасс, британское правительство создает специальную рабочую группу, задачей которой будет "поиск активов российских олигархов", которые уже включены или будут включаться в британские санкционные списки.

Глава Форин оффиса заявила, что западные страны сделали первые шаги, направленные на полное отключение России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

«Мы договорились об отключении многих российских банков от SWIFT, что отрежет им доступ к международным финансам. Это первый шаг к полному запрету на операции с помощью SWIFT", - сказала Трасс.

По словам министра, помимо новых планируемых санкций в отношении РФ, Лондон намерен "в ближайшие недели представить новое законодательство с целью введения новых санкций против оккупированных Россией территорий Донбасса, Беларуси, а также ограничения российских депозитов в британских банках".

"Развязанная Путиным война может затянуться на месяцы и годы. Поэтому я заявляю нашим украинским друзьям: мы с вами. В Великобритании и во всем мире готовы идти на экономические жертвы, чтобы поддержать вас. Сколько бы времени на это ни ушло, мы не успокоимся, пока суверенитет Украины не будет восстановлен", - пообещала Трасс.

Она при этом призвала Москву обеспечить гуманитарный доступ на Украине и коридоры для беженцев. "Мы призываем Россию обеспечить гуманитарный доступ и позволить гражданским лицам бежать от насилия", - сказала она.

Отвечая на вопросы парламентариев, Трасс также заявила о готовности увеличить финансирование Всемирной службы Би-би-си в случае, если будет принято решение активизировать ее вещание в РФ.

Она также пообещала изучить предложение депутата британского парламента об использовании части замороженных российских активов для оказания помощи Украине и восстановления страны.