США освободили Южную Корею от лицензий на экспорт товаров в Россию

Южная Корея не будет обращаться за лицензией к США при экспорте технологических товаров в Россию, сообщили в Министерства торговли, промышленности и энергетики республики.

«Южная Корея и Соединенные Штаты договорились включить республику в список стран, на которые не распространяется действие правила об иностранных продуктах (FDP) об экспортном контроле в отношении России», — говорится в сообщении.

Правительство, со своей стороны, инициирует дополнительные экспортные меры в отношении России, соответствующие ограничениям других стран, в том числе США, передает РБК.

Накануне власти Южной Кореи заявили о желании добиться от Вашингтона исключения из санкций для торговли с Россией. По их мнению, американские ограничения могут затронуть крупных южнокорейских экспортеров, включая Samsung.