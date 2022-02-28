Последнее обновление: 28.02.2022 11:13

Южная Корея и Сингапур тоже введут санкции в отношении России

Обе страны запретят экспорт продукции военного и двойного назначения, а Корея еще и поддержит отключение российских банков от SWIFT.

Как сообщает агентство Reuters, о решении Южной Кореи присоединиться к западным странам и ввести санкции против России в понедельник объявило министерство иностранных дел этой страны.

О намерениях Сингапура в понедельник в парламенте объявила министр иностранных дел Вивиан Балакришнан.

"Сингапур намерен действовать в согласии с многими другими странами-единомышленницами и ввести против России соответствующие санкции и ограничения", - цитирует министра газета Strait Times, передает BBC.

Газета сообщает, что Сингапур введет ограничения на экспорт в Россию любой продукции, которая может быть использована против украинцев.



<Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование