МАГАТЭ переходит в режим круглосуточного реагирования из-за обстрела Запорожской АЭС

МАГАТЭ переводит Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций в режим круглосуточного реагирования после того, как минувшей ночью был обстрелян первый энергоблок Запорожской АЭС, а в расположенном рядом учебном корпусе возник пожар.

МАГАТЭ со ссылкой на украинские власти сообщает, что пожар на Запорожской АЭС не затронул "основное" оборудование.

Ранее, ГСЧС Украины сообщило, что пожар в здании учебного корпуса возле Запорожской АЭС удалось потушить.

«В 06:20 (7.20) пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в городе Энергодар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства. До этого спасатели локализовали возгорание на площади 2 тыс. м. кв.

Пожар в учебном корпусе, расположенном за территорией Запорожской АЭС, начался в ночь на 4 марта. Огонь охватил 3, 4 и 5-й этажи корпуса. Радиационный фон вокруг объекта не был нарушен. На самой станции работает один энергоблок из шести, уточняла ГСЧС.

Министр энергетики Украины Герман заявил, что мир стоит на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества.

"Агрессор продолжает наносить сокрушительные удары по Украине… он хочет уничтожить весь мир. Из танков, Градов и другой тяжелой артиллерии в упор расстрелял энергоблоки крупнейшей в Европе Запорожской атомной станции, прекрасно понимая катастрофические последствия таких действий", - подчеркнул Галущенко.

"Это война на уничтожение, уничтожение человечества и нашей планеты. Ядерная и радиационная безопасность врага не беспокоит. Человеческие жизни украинцев, европейцев и собственных граждан ему безразличны", - подчеркнул министр.

Галущенко также отметил, что уже несколько дней Украина пытается донести этот тезис до Международного агентства по атомной энергии. "Мы требовали вмешательства этой международной организации и жесткие решения в отношении агрессора. Но их пока нет", - констатировал Галущенко.

Президент Зеленский отреагировал на атаку на ЗАЭС и призвал Европу и мир проснуться и предупредил о последствиях, если атомная электростанция взорвется.

По словам президента Украины, он также обсудил пожар с канцлером ФРГ Шольцем, главой Евросовета Мишелем, премьером Великобритании Джонсоном и обратился в МАГАТЭ

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским: тот осведомил его о пожаре на Запорожской атомной электростанции, сообщается на сайте Белого дома.

«Президент Байден присоединился к призыву президента Зеленского к России прекратить военные действия в этом районе и дать пожарным и аварийно-спасательным службам доступ к месту пожара», — говорится в сообщении.