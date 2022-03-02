Банк России запретил нерезидентам 43 стран переводы из России за рубеж

Банк России запретил банкам проводить денежные переводы из России за рубеж нерезидентам, которые являются гражданами стран, объявивших о санкциях против России.

Письмо с соответствующим распоряжением ЦБ разослал кредитным организациям 1 марта, передает РБК.

Запрет действует с 1 по 31 марта 2022 года. Он касается физических и юридических лиц. В перечне стран, чьих граждан касается этот запрет, 43 государства. Среди них Великобритания, Германия, США и т.д. Физлицам и юрлицам из этих стран запрещено отправлять деньги с банковских счетов на счета, открытые за рубежом, а также проводить трансграничные переводы денежных средств без открытия банковских счетов, которые обычно проводят системы переводов.

Нерезиденты из других стран, в свою очередь, не смогут переводить за рубеж больше $5 тыс. в месяц, используя системы денежных переводов без открытия банковского счета.

Представитель ЦБ пояснил, что такое решение принято для предотвращения вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности. «Это ограничение не касается российских граждан, а также подавляющего большинства зарубежных граждан из государств СНГ», — сказал он.

Ранее Путин уже подписал указ, согласно которому резиденты не смогут зачислять иностранную валюту на свои счета и вклады в зарубежных банках и брокерах. Он затронет переводы не только на свой счет, но и вывод денег без открытия счета, если для него используются иностранные поставщики услуг. Кроме того, запрещается вывозить из страны наличными свыше $10 тыс.