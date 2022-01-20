Банковским пластиковым картам прочат скорое исчезновение

В ближайшие несколько лет пластиковые кредитные карты перестанут пользоваться популярностью, уступив виртуальным платежным носителям.

Такое мнение высказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, в этом году по количеству виртуальные кредитные карты догонят пластиковые, а через несколько лет физическими платежными носителями будут пользоваться не более 15% клиентов банков. Эти люди, говорит Спиваков, продолжат выбирать карты в пластике из-за восприятия кредиток как «красивого аксессуара», пояснил он.

Также, считает банкир, ипотека все больше будет уходить в онлайн. Спиваков пояснил, что на данный момент полному переходу на удаленные ипотечные сделки мешает необходимость идентификации при открытии счета для новых клиентов, а также требование усиленной квалифицированной электронной подписи.