Последнее обновление: 22.02.2022 16:41

Великобритания вводит санкции против 5 российских банков

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и трех юридических лиц, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая перед Палатой общин по ситуации в Украине.

«Сегодня Великобритания вводит санкции в отношении пяти российских банков: Банк Россия, ИС Банк, Генеральный Банк (General Bank), Промсвязьбанк и Черноморский банк, а также трех физических лиц - Геннадия Тимченко, Бориса Роттенберга и Игоря Роттенберга”, — сказал премьер Великобритании.

Так, любые активы, которыми эти лица владеют в Великобритании, будут заморожены, физическим лицам будет запрещено въезжать в страну.

«Это только первая волна санкций», — сказал Джонсон, отметив, что в случае российского вторжения на Украину Британия введет новые санкции.

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