Нацбанк РБ готов высылать кредитные отчеты обычной почтой

Нацбанк Беларуси принял решение в качестве альтернативы предоставлять организациям и гражданам кредитные отчеты на бумажном носителе для субъектов кредитных историй.

«… с 28 февраля 2022 г. вводится возможность направления заявления на предоставление кредитного отчета, а также получения самого отчета посредством почтовой связи», - говорится в сообщении регулятора.

«Для получения кредитного отчета на бумажном носителе посредством почтовой связи юридическим и физическим лицам необходимо будет обратиться к нотариусу, который примет их заявление для передачи в Национальный банк. Заявление от физического лица также может быть направлено посредством почтовой связи, при этом подлинность подписи физического лица должна быть предварительно нотариально заверена», - сказано в сообщении. – «Формы заявлений размещены на сайте Национального банка».

При этом, не отменяется возможность получения кредитного отчета в электронном виде посредством веб-портала Кредитного регистра.

Кредитный отчет предоставляется субъекту кредитной истории один раз в течение календарного года без уплаты вознаграждения и неограниченное количество раз за вознаграждение.