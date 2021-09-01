МБРР продолжает кредитовать режим Лукашенко

Белорусские власти рассчитывают за счет кредитов Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в 2021-2022 годах провести реконструкцию и модернизацию 30 учреждений среднего образования Витебской области.

Об этом сегодня сообщил начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрий Хома, передает БелТА.

По его словам, МБРР предоставил 16,6 млн евро, из которых уже освоено более 7,5 млн евро.

"Сегодня ремонт произведен либо продолжается в 27 учреждениях образования. Мы поставили перед собой задачу, несмотря на то, что программа банка рассчитана на 2021-2025 годы, основную работу завершить в этом году. На 2022-й останутся три школы", - сообщил Хома.