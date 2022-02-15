Лукашенко не планирует отказываться от госсобственности на землю

Лукашенко не намерен отказываться от государственной собственности на землю, а также критически относится к предложениям правительства об увеличении площади предоставляемого для строительства жилья земельного участка.

«Земля - национальное достояние и важнейший ресурс. Нам надо не только использовать ее рационально, но и сохранить для будущих поколений. Поэтому земли сельхозназначения и лесного назначения находятся и будут находиться только в собственности государства", - заявил сегодня Лукашенко на совещании.

Комментируя предложение правительства выделять участки площадью до 1 гектара для строительства частных домов, Лукашенко поинтересовался, хватит ли таких участков для удовлетворения всех желающих.

"Хотелось бы, чтобы губернаторы включились и сказали: у нас достаточно земельных ресурсов, чтобы, не уничтожая леса, наделить желающих аж до одного гектара. По-моему, мы сегодня и по 6-10 соток не можем обеспечить желающих, там, где они хотят, по крайней мере. Поэтому хотелось бы услышать ответ на этот вопрос", - сказал Лукашенко.

«…как всегда, я задаю вопрос: ко времени эти нововведения, которые предлагаются, нужны ли они вообще и кому нужны? Обратите внимание: крестьянам, людям, которые исторически жили на этих землях, или кому-то, кто прихватил здесь, прикупил по невысоким ценам - цена на землю сейчас растет, - кусочки возле Минска, внутри кольцевой дороги и сегодня хочет, как вы пишете, свободно распоряжаться этой землей?", - продолжил он.

Лукашенко также допустил, что предлагаемые правительством новшества в земельные отношения могут создать лазейки для злоупотреблений, спекуляций и просто несправедливой торговли землей.

"Не получится ли, что мы откроем возможности для тех, кто накопил капитал разными путями и способами и сейчас выкупит самые лучшие земли страны, а большинство граждан окажутся не у дел? Те, кто действительно на земле всегда были. Действительно ли проект указа решает проблемы, волнующие большую часть белорусов? … Предоставление земельных участков должно не столько приносить государству экономическую выгоду, сколько отвечать ожиданиям населения и реально решать его проблемы», - заключил Лукашенко.