Лукашенко запретил строительство жилья на территории мотовелозавода в Минске

Лукашеко потребовал сохранить мотовелозавод и создать на территории, которую некогда занимало это предприятие другие высокотехнологичные производства, запретив передачу земли под строительство жилья.

"Надо сделать по-государственному, по-народному. Надо по-хозяйски подойти к этой территории. Это золотое дно. Но никакого жилья. Здесь должно быть производство, и высокотехнологичное производство", - заявил сегодня пенсионер, посещая ОАО «Мотовело». - "Пожалуйста, арендуйте и продавайте продукцию на экспорт. И тут, в центре Минска, с удовольствием придут люди и будут работать".

Он также поручил Госконтролю подготовить заключение, позволяющее сохранить исторический облик Минска вдоль Партизанского проспекта.

"Надо посмотреть. Это, если хотите, культурная какая-то ценность. Я не минчанин, но я всю жизнь ездил по проспекту домой, на работу сюда, когда депутатом был. Мне приятно было смотреть на эти здания. Надо посмотреть на предмет того, может быть, крышу надо заменить, может, еще что-то. Взять независимых людей, не тех, которые делали эту ревизию", - сказал Лукашенко.

"Посмотрите, какая красотища. Тут же деревья вековые", - добавил он.