Беларусь пыталась договориться с Латвией о перевалке калийный удобрений через Вентспилс

Беларуськалий при поддержке латвийского бизнеса пытался договориться о перевалке калийных удобрений через морской порт в Вентспилсе на фоне введенных США санкций.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на журнал Re:Baltica.

По данным издания, 5 октября 2021 года в Латвию прибыла белорусская делегация в составе замминистра транспорта, гендиректора госпредприятий "Беларуськалий" и "Белтаможтранс", а также главы Агентства внешнеэкономического сотрудничества Беларуси.

Ни один из участников делегации не находился в санкционном списке, поэтому не было оснований запретить им въезд в Латвию.

Власти Латвии узнали о визите благодаря ковидным ограничениям: о визите иностранных предпринимателей нужно было сообщать в Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA). Предприятие Kālija parks, пригласившее белорусскую делегацию, в целях визита указало "завершение проекта сотрудничества".

С белорусской делегацией встречались многие предприятия Вентспилса и портовое управление, чтобы обсудить возможности транзита в соответствии с европейскими и американскими санкциям, включая перевалку продукции "Беларуськалия".