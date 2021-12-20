Последнее обновление: 20.12.2021 10:12

Латвия вводит запрет на перевозку грузов белорусских «санкционных» компаний

Латвия с 20.12.2021 по 15.01.2022 вводит конвенционный запрет на перевозку грузов белорусских компаний, в отношении которых действуют санкции ЕС и США.

«…вводится конвенционное запрещение на приём к перевозке грузов со всех станций Белорусской железной дороги от грузоотправителей: BELARUSIAN OIL TRADE HOUSE (Белорусский нефтяной торговый дом), Белнефтехим, ОАО "БЕЛШИНА", ОАО "Гродно Азот" (включая филиал «Завод Химволокно»), ОАО "Лакокраска", ОАО "Нафтан", ОАО "Полоцк-Стекловолокно", ОАО "Беларуськалий", назначением на все станции Латвийской железной дороги в адрес всех грузополучателей и транзит по территории Латвийской республики», - говорится в факсограмме БелЖД.

Скан факсограммы БелЖД от 16 декабря 2021 года опубликован в соцсетях.



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