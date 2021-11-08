Последнее обновление: 08.11.2021 09:10

ЕАБР ожидает скорого повышения ставки рефинансирования в Беларуси

Аналитики Евразийского банка развития допускают повышения ставки рефинансирования в Беларуси до 10% годовых.

«Аналитики ЕАБР допускают, что на фоне двузначной инфляции Нацбанк может повысить и ставку рефинансирования в ноябре-декабре текущего года до 10%», - говорится в оперативном комментарии ЕАБР.

Аналитики также обратили внимание на рост кредитов в белорусских рублях за 9 месяцев 2021 года на 4,1%, в том числе госсектору - на 11,1%, частному — на 1,8%, предположив, что активизация кредитования может быть связана в том числе с «наличием профицита банковской ликвидности, которая пока выливается на кредитный рынок в ограниченных объемах».

Вместе с тем, аналитики ЕАБР «не ожидают смягчения условий кредитования в ближайшие месяцы, учитывая очередное повышение Нацбанком расчетных величин стандартного риска, которые влияют на стоимость кредитования для населения и организаций».

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