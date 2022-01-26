МВФ призвал Сальвадор лишить биткойн статуса официального платежного средства

Международный валютный фонд (МВФ) призвал власти Сальвадора отменить принятое в 2021 году решение о признании биткойна официальным платежным средством в республике.

Об этом говорится в заявлении МВФ, распространенном во вторник, передает ТАСС.

Как следует из документа, представители МВФ провели консультации с властями страны относительно экономической ситуации в ней. Они, в частности, заострили внимание на том, что Сальвадор быстро восстанавливается от ущерба, нанесенного пандемией.

Члены Исполнительного совета фонда «согласились с тем, что важно содействовать финансовой инклюзивности, и отметили, что цифровые средства оплаты, включая электронный кошелек Chivo, могли бы сыграть такую роль».

«Однако они указали на необходимость строгого регулирования и надзора в отношении новой экосистемы Chivo и биткойна. Они подчеркнули, что имеются связанные с использованием биткойна серьезные риски относительно финансовой стабильности, добросовестности в финансовой сфере и защиты потребителей, а также связанных с этим финансовых условных обязательств. Они призвали власти сузить сферу применения закона о биткойне, лишив его статуса официального платежного средства», - говорится в документе.

В заявлении также констатируется, что некоторые члены Исполнительного совета МВФ «выразили озабоченность относительно рисков, связанных с выпуском облигаций, обеспеченных биткойном».

В Сальвадоре в сентябре 2021 года вступил в силу закон, объявляющий биткойн официальным платежным средством - наряду с долларом США. Сальвадор стал первым государством в мире, предоставившим этой цифровой валюте такой статус.