Первая в мире страна узаконила биткоин в качестве платежного средства

Биткоин стал официальным платежным средством в Сальвадоре в результате принятия соответствующего закона парламентом страны.

Президент страны Найиб Букеле сообщил, что подпишет документ в ближайшее время, после чего тот «немедленно» вступит в силу. Для создания инфраструктуры под платежи в криптовалюте будет дано 90 дней.

Принятие биткоинов к оплате станет обязательным в стране. Глава Сальвадора подчеркнул, что криптовалюта будет законным платежным средством наравне с долларом США, передает РБК.

Также правительство планирует создать официальный криптокошелек, и будет хранить в нем биткоины на сумму в $150 млн в трастовом фонде на базе Банка развития Сальвадора, чтобы гарантировать возможность автоматического и мгновенного обмена BTC на доллар США. По словам Букеле, создание современной финансовой инфраструктуры уже в ближайшее время поможет создать новые рабочие места.

Согласно закону, цены в Сальвадоре могут устанавливаться в биткоинах, также в криптовалюте можно будет уплачивать налоговые отчисления. Обмен биткоинов не будет облагаться налогом на прирост капитала, при этом обмениваться на доллары биткоины будут по рыночному курсу.

В то же время в бухгалтерских целях в законе подчеркивается, что легализация биткоина не означает полную замену доллара США, он по-прежнему будет использоваться в бухгалтерии в качестве базовой валюты.

В 1934-2000 годах официальной валютой Сальвадора считался названный в честь Христофора Колумба колон. Однако с 1 января 2001 года законным платежным средством в стране был признан доллар США, курс которого к колону был установлен как 1 к 8,75. К настоящему времени колоны в Сальвадоре выведены из обращения и единственной валютой в стране является доллар США.