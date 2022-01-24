Власти Беларуси ввели регулирование цен на сыры и импорт «новых» овощей и фруктов

Комиссия по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине РБ ввела «особый порядок установления цен на свежие капусту белокочанную, лук репчатый, свеклу, морковь, картофель и яблоки, которые до 1 января 2022 г. не ввозились в Беларусь.

Регулирование цен вводится и на производимые в республике сыры твердые и полутвердые.

«Отпускные цены на перечисленные социально-значимые товары формируются с учетом ограничений, установленных в соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 21 декабря 2021 г. № 79», - говорится в сообщении МАРТ РБ.

«Указанный порядок установления цен на импортируемые овощи и фрукты, которые до 1 января 2022 г. не ввозились в Республику Беларусь, а также на производимые в республике сыры твердые и полутвердые вступает в силу с 20 января 2022 года», - также сказано в сообщении.

Согласно постановлению №79, предельный максимальный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей на социально значимые товары установлен в размере фактического уровня рентабельности реализованной продукции, сложившегося за январь–ноябрь 2021 года либо в размере 10% в случае, если фактический уровень рентабельности реализованной продукции за январь–ноябрь 2021 года по соответствующей товарной позиции составил менее 10 процентов.

«Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хранение и реализацию стабилизационных фондов (запасов) продовольственных товаров, заготовительные организации устанавливают цены исходя из цены закупки (затрат на производство), расходов по заготовке, хранению и транспортировке продовольственных товаров, налогов и иных обязательных платежей, установленных законодательством, и предельного максимального норматива рентабельности, используемого для определения суммы прибыли, подлежащей включению в цену, в размере 10 процентов», - сказано в постановлении №79.