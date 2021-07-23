Последнее обновление: 23.07.2021 18:09

В Беларуси снижается ставка НДС на продтовары для детского питания

В Беларуси снижена ставка налога на добавленную стоимость с 20% до 10% в отношении отдельных продовольственных товаров: печенья растворимого, овощей и иных гомогенизированных продуктов, фруктов, орехов и соков для детского питания.

Соответствующий указ №285 был подписан 22 июля 2021 года.

Документом установлен особый порядок (с применением повышенного коэффициента к кадастровой стоимости в размере 0,015) исчисления в 2021 - 2022 годах арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения торговых центров, в том числе автомобильных стоянок, обслуживающих эти торговые центры, торговых объектов, входящих в торговую сеть.

Также, освобождены от обложения подоходным налогом доходы, полученные в виде страхового возмещения или обеспечения в связи с наступлением страховых случаев по договорам добровольного страхования жизни и дополнительных пенсий, заключенным до 1 января 2021 года на срок менее трех лет.

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