МАРТ уличил Белтелеком в дискриминации при проведении подрядных торгов

Комиссия Министерства антимонопольного регулирования и торговли РБ по результатам антимонопольного расследования установила факт нарушения антимонопольного законодательства в действиях РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ» при проведении подрядных торгов на выполнение строительно-монтажных работ.

Расследование проводилось по заявлению ООО «Связьгрупп».

«…при проведении отдельных подрядных торгов устанавливался, в том числе критерий оценки предложений участников, носящий дискриминационный характер: «Объем выполненных работ в филиалах РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ». С учетом установленных критериев закупки и специфики отрасли, единственно возможным критерием, по которому определялся победитель, был критерий «Объем выполненных работ в филиалах РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ» Таким образом, субъекты хозяйствования, которые ранее не выполняли работу филиала РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ», практически не могли стать победителями торгов», - говорится в сообщении ведомства.