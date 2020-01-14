Власти Беларуси обратят внимание на «один источник» в процедуре госзакупок

Сферу государственных закупок в Беларуси продолжат делать более прозрачной за счет цифровизации и иных поправок в действующее законодательство.

"Будет более пристальное внимание к такой процедуре закупок, как "один источник". В этой сфере у нас были наибольшие коррупционные проявления. Поставлена задача тоже оцифровать весь этот процесс, чтобы экспертное сообщество, журналисты могли, пользуясь соответствующими информационными ресурсами, анализировать закупки тех или иных организаций, государственных органов. До конца года она должна быть решена", - сообщил первый вице-премьер Дмитрий Крутой после совещания у Лукашенко.

С апреля будет запущена в рабочем режиме информационно-аналитическая система управления госзакупками.

"Кроме информации о базовых участниках процесса, мы сможем формировать аналитику по конкретным закупкам. Цель этой цифровизации - максимально убрать человеческий фактор, исключить возможные коррупционные проявления", - пояснил первый вице-премьер, которог цитируют официальные СМИ.

С апреля начнет также действовать запрет на изменение условий договора о закупке в процессе его исполнения.