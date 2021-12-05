Последнее обновление: 05.12.2021 10:59

Ракета "Союз" вывела на орбиту два европейских спутника Galileo

С космодрома Куру во Французской Гвиане в ночь на воскресенье, 5 декабря, выведены на орбиту два спутника европейской глобальной навигационной системы Galileo.

Российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" была успешно запущена, отделение спутников подтвердил гендиректор французской компании-оператора запуска Arianespace Стефан Исраэль, передает DW.

"Крупнейшая в Европе группировка спутников стала еще больше после запуска еще двух навигационных спутников Galileo с европейского космодрома во Французской Гвиане", - указало Европейское космическое агентство (ESA). В общей сложности на орбите теперь находятся 28 спутников Galileo.

Дорогостоящий проект Galileo с бюджетом более 10 миллиардов евро нацелен на автономизацию Европы от американской системы GPS. Европейская навигационная система обеспечивает точность позиционирования в реальном режиме времени с точностью до метра. Впервые сервисы Galileo стали доступны в декабре 2016 года. В настоящий момент определение местонахождения с помощью этой системы возможно по всему миру.

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