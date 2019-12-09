Последнее обновление: 09.12.2019 21:40

Европейское космическое агентство начнет сбор мусора на орбите Земли в 2025 году

Европейское космическое агентство (ESA) отправит в космос четверорукого робота для сбора космического мусора, что станет первой в истории миссией по разбору завалов на орбите, вызванных человеческой деятельностью.

Как пишет The Guardian, запуск ClearSpace-1 запланирован на 2025 год и будет стоить 120 миллионов евро. Робот заберет только один кусок орбитального мусора, но в агентстве надеются, что миссия откроет путь для более широкой операции по расчистке орбиты.

Глава ESA Ян Вернер призвал к разработке новых правил запуска новых спутников, которые бы ввели ответственность владельцев аппаратов за их дальнейшую утилизацию после завершения эксплуатационного периода.

«Представьте себе, насколько было бы опасно плавать в открытом море, если бы все корабли, потерянные за всю историю, до сих пор плавали на поверхности. Именно такая ситуация сложилась сейчас на орбите. И ей нельзя позволить продолжаться», - сказал Вернер.

Кусок, который ClearSpace-1 собирается утилизировать, имеет название Vespa. Он оторвался на высоте 800 километров над Землей от ракеты-носителя Vega в 2013 году. Ракета принадлежала ESA. Vespa весит около 100 килограммов и была выбрана для утилизации из-за простой формы и известной конструкции.

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