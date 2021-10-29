Беларусь сократила внешний госдолг на $0,3 млрд. с начала года

Внешний государственный долг по состоянию на 1 октября 2021 года составил $18,2 млрд. и снизился с начала года на $0,3 млрд. или на 1,8%.

Как сообщает Минфин РБ, в январе-сентябре 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1035,9 млн.: $836,0 млн. – Правительства Российской Федерации; $155,3 млн. – МБРР; $20,0 млн. – Фонда международного развития ОПЕК; $14,9 млн. – Экспортно-импортного банка Китая; $9,7 млн. – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-сентябре 2021 года составило $1381,3 млн.: $608,8 млн. – Правительства и банков Российской Федерации; $406,9 млн. – банков Китая; $276,6 млн. – ЕФСР; $83,4 млн. – МБРР; $4,9 млн. – ЕБРР и СИБ; $0,7 млн. – Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 октября 2021 года составил 11,3 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 1,4 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц) или на 14,4%.

В январе-сентябре 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $817,5 млн. и 191,0 млн. рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $132,0 млн. и 92,2 млн. рублей.

Государственный долг Беларуси на 1 октября 2021 года составил 57,1 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с началом 2021 года на 0,7 млрд. рублей, или на 1,3%.