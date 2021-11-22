Последнее обновление: 22.11.2021 11:01

Премьер Польши созвал Вишеградскую группу для обсуждения ситуации на границе с Беларусью

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил Вишеградскую группу (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) о встрече, чтобы обсудить ситуацию на польско-белорусской границе.

Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер, передает ТАСС.

"Завтра новая встреча - Вишеградской группы в Будапеште. Премьер попросил Вишеградскую группу собраться в связи с актуальной геополитической ситуацией. На этой неделе - еще несколько государств", - сказал он, не назвав конкретных стран. "Мы начинаем со стран нашего региона, которые более других находятся под угрозой геополитических последствий", - добавил Мюллер.

В воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил Латвию, Литву и Эстонию, где обсудил миграционный кризис на границе с Беларусью. По его утверждению, текущие события - часть гибридной войны, другие элементы которой - ситуация на Украине и рост цен энергии.

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