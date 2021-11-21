Украина получила первую партию угля из США

В Украину прибыл первый из семи кораблей с углем по контрактам, которые были заключены компанией ДТЭК, принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову.

Об этом сообщается в пресс-релизе ДТЭК, опубликованном вечером в субботу, 20 ноября.

«Судно класса "Панамакс" причалило в порт "Южный" и предназначено для потребностей государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго". Объем первой поставки составил 60,5 тысячи тонн", - говорится в сообщении.

По данным ДТЭК, на сегодняшний день компания заключила договоры с международными партнерами о поставках семи судовых партий угля. Пять из них будут импортированы из США, еще две - из Колумбии. Объем каждой партии составляет от 40 до 75 тысяч тонн, суммарный объем поставок - почти 470 тысяч тонн, отмечает компания. Ожидается, что все партии поступят в Украину до января 2022 года.

В пресс-релизе подчеркивается, что импорт угля является временной мерой для покрытия дефицита топлива, тогда как использование угля, добытого на территории Украины, остается в приоритете.

Дефицит угля в Украине наблюдается с минувшего лета из-за аномального падения цен на электроэнергию. С 1 ноября Россия решила прекратить поставки энергетического угля стране. В Минэкономразвития РФ эту меру объяснили растущим внутренним спросом в осенне-зимний период. Однако поставки других марок угля Украине продолжатся, указали в ведомстве.