Свыше половины импортного угля поступает в Украину из России

Украина в январе-сентябре 2017 г. увеличила импорт каменного угля и антрацита в денежном выражении в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $1,89 млрд. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.

Основным поставщиком за этот период была Россия (54,9%), поставки из которой составили $1,04 млрд. Второе место занял уголь из США (25%, или $477,9 млн), а третье - из Канады (6,1%, или $116,2 млн). Из других стран Украина импортировала уголь на $262,3 млн.

По данным Фискальной службы, за 9 месяцев Украина экспортировала каменный уголь и антрацит в Россию (на $40,8 млн), Словакию ($28 млн), Турцию ($2,5 млн) и другие страны ($3,9 млн).

Ранее сообщалось, что антрацит из временно оккупированных районов Донбасса поступает в Польшу.