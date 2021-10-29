Последнее обновление: 29.10.2021 13:11

В России задержан очередной беларус, разыскиваемый за «насилие над ОМОН»

Сегодня утром в московском метро полиция задержала жителя Гомеля Михаила Зубкова, сообщает БелаПАН со ссылкой на родственников Зубкова.

Его остановили для проверки паспорта, и выяснилось, что белорус — в розыске. Сейчас Михаил в отделении полиции.

В сентябре прошлого года Зубков участвовал в марше в Гомеле, его задержал ОМОН. Мужчина провел 15 суток в ИВС. Больше к нему претензий со стороны милиции не было, уверяют родственники. Михаил уехал на работу в Москву.

«В августе к жене и матери Михаила пришла милиция — были обыски, искали и его самого. Потом жену вызывали в СК. Следователь показала ей фотографии с марша и объяснила, что ее муж подошёл к сотруднику ОМОН «ближе, чем положено», и что у Михаила на фото было красное лицо. Это значит «он готов был броситься на сотрудника ОМОН», — рассказали родственники.

Предварительно, на Зубкова завели уголовное дело за насилие над сотрудником милиции.

Ранее по теме


<Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование