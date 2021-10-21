Samsung обжаловала запрет суда на продажу 61 модели смартфонов в России

Компания Samsung, которой суд запретил продавать в России 61 модель смартфонов из-за патентного спора, не планирует менять операционную деятельность, решение находится на обжаловании.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Samsung.

«В настоящее время решение суда не вступило в законную силу, оно находится на обжаловании. Samsung не планирует изменений в операционной деятельности». — сообщает пресс-служба Samsung.

21 октября Арбитражный суд Москвы запретил компании Samsung Electronics из Южной Кореи и ее дочерней компании в России ввозить и продавать в стране 61 модель смартфонов.

Под запрет попали в том числе смартфон Samsung Galaxy Z Flip со сгибающимся экраном, а также «флагманы» Samsung Galaxy S21. Мера не распространяется лишь на несколько моделей, представленных на сайте компании: Galaxy J2 и J2 core; Galaxy M, Galaxy A01, A01 core, а также A02, A02s, A03s, A10, A11, A20s, A21s и A80.

Решение о запрете суд принял по иску к Samsung швейцарской компании «Сквин СА». По мнению заявителя, корейская фирма использовала изобретения по патенту № 2686003, не получив на это согласия правообладателя.

Патент называется «Система электронных платежей», в нем содержится описание «способа для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца, которые связаны с помощью беспроводного подключения любых известных стандартов и протоколов». Автор изобретения — Виктор Гульченко, заявку на патент в России подали в 2013 году.

О том, что из-за патентного спора в России может быть введен запрет на работу платежной системы Samsung Pay, в июле писал «Коммерсантъ». Издание сообщало об удовлетворении иска «Сквин СА» к Samsung и ее дочерней компании за применение запатентованного документом изобретения.

Как полагает зампредседателя комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов, Samsung нужно оспорить патент в Роспатенте, а шанс на признание качественным патента истца палатой по патентным спорам не выше 1%.