Samsung назвал цены на новые смартфоны в России

Южнокорейская компания Samsung представила новые флагманские смартфоны Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.

В России новые смартфоны начнут продавать с 13 марта. Стоимость Galaxy S20 составит 69,99 тыс. руб., S20+ — 79,99 тыс. руб., S20 Ultra — 99,99 тыс. руб, сообщает РБК.

Модели S20 и S20+ получили основные камеры с разрешением 64 мегапикселя, S20 Ultra — 108 мегапикселей. На них доступен специальный Space Zoom — комбинация гибридного оптического и цифрового зума с искусственным интеллектом: у камеры S20 и S20+ он будет 30-кратным, а у S20 Ultra — 100-кратным.

Все три смартфона имеют процессор Exynos 990 и 128 ГБ встроенной памяти, емкость аккумулятора составила 4 тыс., 4,5 тыс. и 5 тыс. мАч соответственно. У старшей модели, помимо этого, есть возможность быстрой зарядки при максимальной мощности 45 Вт. Она также получила экран диагональ 6,9 дюймов и будет продаваться в сером и черном цветах. S20+ с чуть меньшим, 6,7-дюймовым дисплеем станет доступен еще и красном цвете, а смартфоны S20 с диагональю экрана 6,2 дюйма будут серыми, голубыми и красными.

Помимо этого, компания презентовала новый складной смартфон Galaxy Z Flip. В компании отметили, что из-за специального стекла его можно будет складывать до 200 тыс. раз.