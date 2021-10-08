Лукашенко требует уравнять скидки для торговых сетей и Белкоопсоюза

Лукашенко поручил правительству и МАРТ разобраться с ситуаций, в которой поставщики продовольствия и других товаров предоставляют разные скидки крупным торговым сетям и организациям потребительской кооперации.

"Следовательно и цены для потребителя сильно разнятся. Предупреждаю, это игра с огнем. Министр торговли и вице-премьер, присутствующие здесь, пожалуйста, обратите на это внимание. Здесь им надо помочь", - потребовал Лукашенко.

"Смотрите, как ведут себя торговые сети. Они буквально диктуют поставщикам свои условия, под любым предлогом руки им выкручивают по ценовым параметрам. А вы? Мало того что каждая структура является отдельным покупателем, так еще и конкурируете между собой. Объединитесь и помните, что Белкоопсоюз - самая крупная торговая сеть в стране", - поручил он.

Лукашенко также поручил новому руководителю Белкоопсоюза в течение нескольких месяцев разобраться и навести порядок в финансовых потоках.

"Не будут банкиры и прочие идти навстречу, зовите председателя Комитета госконтроля», - потребовал пенсионер.