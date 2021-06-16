Оборот общепита в Беларуси за 5 месяцев 2021 года вырос на 15,7%

В январе – мае 2021 г. оптовый товарооборот в Беларуси составил 50,666 млрд. рублей и вырос на 10,3% к аналогичному периоду 2020 года

В мае оптовый товарооборот составил 10,722 млрд. рублей и снизился на 8,5% к апрелю текущего года, к маю 2020 года опт показал рост на уровне 10,9%.

Розничный товарооборот в январе – мае 2021 г. составил 22,808 млрд. рублей и упал на 0,7% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2020 года. В мае розница составила 4,908 млрд. рублей и выросла на 2,1% к апрелю текущего года и 3,3% к маю 2020 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 16,1 рубля против 14,7 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе – мае 2021 г. составил 1,236 млрд. рублей и вырос на 15,7% в аналогичному периоду прошлого года 2020 года. В мае оборот общепита составил 274 млн. рублей и выросла на 2,9% к апрелю текущего года и 65,1% к маю 2020 года.