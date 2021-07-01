S&P подтвердило рейтинг Беларуси с негативным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне "В/В".

Прогноз по рейтингам - негативный, - отмечается в пресс-релизе агентства.

«Мы подтверждаем суверенные кредитные рейтинги Республики Беларусь на уровне "В/В" и сохраняем прогноз "негативный" их изменения", - говорится в сообщении.

Эксперты агентства отмечают, что "негативный" прогноз отражает риск затянувшегося политического кризиса и международных санкций.

"Мы можем понизить рейтинги Республики Беларусь в случае более существенного сокращения валютных резервов страны. … (а также – ред.) если поддержка со стороны России окажется недостаточной для того, чтобы Беларусь смогла осуществить погашение долговых обязательств с наступающими сроками востребования в полном объёме".