Внеочередной саммит G20 по Афганистану пройдет 12 октября

Внеочередной саммит G20 для обсуждения ситуации в Афганистане пройдет 12 октября, заявил в среду премьер Италии Марио Драги.

"Мы достигли точки, когда нам нужно беспокоиться только о спасении жизней", - сказал Драги, добавив, что международное сообщество не должно допустить превращение Афганистана в убежище для боевиков.

Внеочередная встреча G20 состоится за несколько недель до саммита лидеров, назначенного в Риме на 30-31 октября. Драги сообщил, что Катар, Международный валютный фонд, Всемирный банк и Организация Объединенных Наций также примут в ней участие, передает Reuters.

Он отметил, что систематическое нарушение прав женщин делает невозможным признание администрации "Талибана", но призвал гарантировать финансовую поддержку гражданскому населению Афганистана.

"Я считаю, что обязанность богатых стран мира - сделать что-то для предотвращения гуманитарной катастрофы", - сказал Драги.