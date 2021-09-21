РФ снимает ограничения на авиасообщение с Беларусью

Россия со вторника снимает все ограничения на авиасообщение с Беларусью и возобновляет его с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.

Такое решение ранее принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

Таким образом, воздушное сообщение между Россией и Беларусью, временно ограниченное в связи с распространением коронавируса, будет восстановлено в полном объеме.

В июне Россия увеличила число регулярных рейсов с Белоруссией до 10 в неделю. С 1 августа РФ удвоила количество рейсов из Москвы в Минск, а также увеличила их число из Сочи и Краснодара.

В Ирак самолеты будут летать по маршруту Москва - Багдад два раза в неделю, в Испанию будет осуществляться по четыре рейса в неделю из Москвы в Мадрид и Барселону, а также по два раза в неделю в Малагу и Аликанте. В Кению самолеты будут летать из Москвы в Найроби дважды в неделю, в Словакию будет четыре рейса в неделю по маршруту Москва - Братислава и два рейса в неделю из Санкт-Петербурга в Братиславу.

Испанию с июня этого года могут посещать иностранные туристы, привитые от коронавируса вакцинами, одобренными ВОЗ или Европейским агентством лекарственных средств. При этом россияне могут попасть в эту страну только при наличии документально подтвержденных оснований. В частности, въехать в Испанию могут обладатели вида на жительство в стране, члены экипажей, сотрудники дипломатических миссий, международных или гуманитарных организаций и некоторых других категорий граждан. Власти Испании не сообщали об изменении правил въезда после возобновления авиасообщения.

Для въезда в Кению иностранцы должны оформить электронную визу, также им нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

В Ирак въезд иностранным путешественникам запрещен.