Последнее обновление: 24.07.2021 15:04

Россия удвоит с 1 августа количество авиарейсов между Москвой и Минском

Россия вдвое увеличивается с 1 августа число регулярных рейсов в Беларусь по маршруту Москва - Минск, также их количество будет увеличено из Сочи и Краснодара.

Об этом в пятницу сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Оперативным штабом принято решение об увеличении с 1 августа 2021 года количества регулярных рейсов на взаимной основе в Республику Беларусь по маршрутам Москва - Минск с 10 до 20 рейсов в неделю, Сочи - Минск и Краснодар - Минск с частотой 3 рейса в неделю на каждом маршруте", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

С 10 июня Россия увеличила число регулярных рейсов с Беларусью до 10 раз в неделю.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование