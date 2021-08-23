Глава МВФ: Страны начнут получать SDR уже сегодня

В понедельник, 23 августа, вступило в силу историческое по размеру распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран — участниц Международного валютного фонда (МВФ) на 456 млрд SDR, что эквивалентно $650 млрд.

Предложения выпустить дополнительные SDR в объеме не менее $500 млрд впервые прозвучали весной 2020 года — на пике первой волны пандемии COVID-19. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева назвала состоявшееся распределение «прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса».

Выделение средств должно помочь странам восстановиться после пандемии, повысив ликвидность международных резервов. Около $275 млрд из новых резервов получили развивающиеся страны, из них $25 млрд выделено государствам СНГ и Грузии, напоминает РБК.

Несмотря на то что средства МВФ призваны в том числе помочь в глобальной борьбе против пандемии, не все страны — участницы фонда получили SDR в рамках глобального раунда. Согласно правилам фонда, он взаимодействует только со странами-членами (всего их 190), чьи правительства признаны международным сообществом. В числе изгоев оказались Венесуэла, Мьянма и Афганистан.

Венесуэле МВФ отказывает в помощи, потому что Запад официально признает президентом Хуана Гуайдо, а не фактически правящего страной Николаса Мадуро. Транзакции с Мьянмой МВФ приостановил после того, как контроль в стране в начале 2021 года захватила военная хунта.

Афганистану фонд собирался перечислить SDR в эквиваленте около $450 млн, однако после прихода к власти талибов (запрещенная в России террористическая организация) МВФ приостановил доступ Афганистана к SDR, сославшись на «отсутствие ясности среди международного сообщества» по поводу признания афганского правительства.

Всего Венесуэла, Мьянма и Афганистан могли бы получить новых SDR в объеме более $6 млрд. Пока эти резервные средства заморожены.

Беларусь в число стран с нелегитимными режимами по версии МВФ не попала и может получить от фонда помощь в размере $923 млн. в SDR, прибавив 12% к своим международным резервам.

SDR не являются физическим активом, их нужно конвертировать, чтобы иметь возможность использовать за пределами внутренних транзакций с МВФ.

Страны-участницы вправе продавать и покупать SDR, занимать, одалживать, отдавать в залог, обмениваться в рамках механизма свопов или получать SDR в виде пожертвований. В отличие от кредитных программ МВФ, само по себе распределение SDR не несет за собой условий и обязательств.

Россия в ходе допэмиссии резервов МВФ получает SDR на $17,5 млрд. Георгиева заявляла, что ожидает от стран с большими квотами добровольного перераспределения SDR в пользу более бедных государств.

В этой связи эксперты допускают, что Россия может предоставить часть своих SDR для поддержки Беларуси в долг или безвозмездно или предоставить режиму Лукашенко валюту в обмен на полученные Беларусью SDR. Второй вариант выглядит предпочтительнее, что поскольку передача российских SDR для увеличения белорусских резервов сопряжена с политическими и репутационными издержками, хотя технических помех для нее нет. В начале 2014 года, до присоединения Крыма и смены власти в Киеве, когда Россия и Украина договорились о пакете финансовой помощи на $15 млрд, Москва собиралась $5 млрд дать в долг за счет своих SDR.