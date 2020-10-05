Последнее обновление: 05.10.2020 13:58

МВФ одобрил второй транш помощи для обслуживания долга 28 развивающихся стран

Категории: МВФ Кредит

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил продление еще на полгода программы частичного облегчения долгового бремени 28 развивающихся государств.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении организации, передает ТАСС.

Программа будет действовать с 14 октября 2020 года по 13 апреля 2021 года. Для погашения задолженностей, которые эти страны имеют перед МВФ, будут использованы средства специального трастового фонда. За счет данных денег долговые обязательства будут обслуживаться в течение следующих 6 месяцев. В целом на это планируется выделить $277 млн.

Отмечается, что при наличии доступных финансовых ресурсов программа может действовать в целом два года - до 13 апреля 2022 года. В таком случае может быть привлечено до $959 млн.

"Облегчение долгового бремени позволит высвободить недостающие финансовые ресурсы, которые будут задействованы для жизненно необходимой экстренной медицинской помощи и других усилий по оказанию поддержки в условиях, когда эти государства-члены ведут борьбу с пандемией коронавируса", - говорится в документе. Первый аналогичный транш МВФ выделял также на шесть месяцев с 14 апреля до 13 октября 2020 года.

По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере почти 5%, но она восстановится и в следующем году вырастет на 5,4%.



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