Последнее обновление: 23.08.2021 08:41

МИД РФ отвергает появление альтернативной системы SWIFT в скором времени

В России нет цели создать альтернативную SWIFT платежную систему как можно быстрее, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИДа Дмитрий Биричевский.

«Я думаю, что эта работа будет продолжаться еще очень долго, и нет такой цели закончить ее как можно быстрее. Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей. Эта работа ведется уже достаточно давно», — сказал Биричевский в интервью РИА Новости.

По его словам, приблизительной даты завершения работы нет, так как с некоторым партнерами только начались переговоры. «Поэтому мы будем планомерно продолжать это делать. Эта работа постоянная, не стоит ожидать, что через год или через два она закончится», — добавил он.

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