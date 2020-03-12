Visa позволит клиентам банков удалять данные карт со сторонних сайтов

Платежная система Visa планирует запустить сервис, который позволит банковским клиентам отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные своей карты, и управлять этими подписками.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Сервис должен быть встроен в мобильное приложение банка, который выпустил карту.

«В мобильном приложении банка будет список онлайн-ресурсов, на которых клиент сохранил данные своей карты. В случае необходимости он может удалить эти данные», — пояснил собеседник агентства.

По мнению участников рынка, появление сервиса решит ряд проблем: пользователь сможет видеть, к каким сервисам привязана его карта; сможет удалить привязку из мобильного приложения эмитента, чтобы избавиться, например, от непонятных списаний; при перевыпуске карты ее не нужно будет привязывать заново, так как данные обновятся автоматически.