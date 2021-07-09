Сальдо внешней торговли РБ за 5 месяцев 2021 года остается положительным

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси за 5 месяцев 2021 года составил $34.88514 млрд. и увеличился на 23.51% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Экспорт товаров и услуг составил $18.06655 млрд. и вырос на 24.64%, импорт - $16.81859 млрд. при росте на 22.30%.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами за 5 месяцев 2021 года складывается положительным и составляет $1 248.0 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $548.1 млн.

Объем внешней торговли товарами за 5 месяцев 2021 года составил $28.7757 млрд. и увеличился на 25.62% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Экспорт товаров составил $14.1601 млрд. и вырос на 27.98%, импорт - $14.6156 млрд. при росте на 23.33%.

Сальдо внешней торговли товарами за 5 месяцев 2021 года складывается отрицательным и составляет минус $455.5 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось отрицательным в сумме минус $1 007.5 млн.

Объем внешней торговли услугами Беларуси за 5 месяцев 2021 года составил $6.10944 млрд. и увеличился на 13.58% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Экспорт услуг составил $3.90645 млрд. и вырос на 12.51%, импорт - $2.20299 млрд. при росте на 15.48%.

Сальдо внешней торговли услугами за 5 месяцев 2021 года складывается положительным и составляет $1 703.5 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $1 555.6 млн.

В мае 2021 года объем внешней торговли товарами и услугами РБ составил $7.33902 млрд. и снизился на 4.48% к апрелю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт в мае снизился на 2.42% и составил $3.82532 млрд., импорт снизился на 6.63% до $3.5137 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами в мае 2021 года сложилось положительным и составило $311.6 млн. По отношению к апрелю текущего года ($157.1 млн.) в мае сальдо улучшилось на $154.6 млн. или 49.60%.

Внешняя торговля товарами в мае 2021 года составила $6.0231 млрд. и сократилась на 5.45% к апрелю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт товаров в мае снизился на 3.07% и составил $2.9923 млрд., импорт снизился на 7.69% до $3.0308 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами в мае 2021 года сложилось отрицательным и составило минус $38.5 млн. По отношению к апрелю текущего года (минус $196.1 млн.) в мае сальдо улучшилось на $157.6 млн. или 80.37%.

Внешняя торговля услугами в мае 2021 года составила $1.31592 млрд. и выросла на 0.22% к апрелю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт услуг в мае снизился на 0.01% и составил $0.83302 млрд., импорт вырос на 0.62% до $0.4829 млрд.

Сальдо внешней торговли услугами в мае 2021 года сложилось положительным и составило $350.1 млн. По отношению к апрелю текущего года ($353.2 млн.) в мае сальдо ухудшилось на $3.1 млн. или 0.86%.