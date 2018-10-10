Отрицательное сальдо внешней торговли товарами РБ за 8 месяцев 2018 года составило $367 млн.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Беларуси за август 2018 года ухудшилось на $257 млн. С начала года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $3,035 млрд.

За 8 месяцев 2018 года внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 47 185,7 млн. долларов США, в том числе экспорт – 22 075,3 млн. долларов, импорт – 25 110,4 млн. долларов.

По итогам января – августа 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 6%, импорт – на 7,5% при росте средних цен экспорта на 11,6%, импорта – на 10,1%