Последнее обновление: 02.07.2021 10:17

Сотрудники Frontex начали патрулировать литовско-белорусскую границу

Шесть сотрудников Европейской службы пограничной и береговой охраны (Frontex) со 2 июля начали патрулировать границу Литвы с Беларусью вместе с пограничниками Литвы.

Как сообщает Государственная пограничная служба (ГПС) Литвы, представители погранслужбы ЕС из Франции, Венгрии и Германии будут охранять участки границы в районе населенных пунктов Капчяместис и Друскининкай.

К середине июля число офицеров Frontex увеличится до 30 человек.

Сотрудники Frontex прибыли в Литву со своим оборудованием, вооружением и транспортными средствами. Литва вынуждена прибегнуть к помощи Frontex из-за значительного увеличения числа нерегулярных мигрантов

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