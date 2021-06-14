Цены на промтовары в Беларуси с начала года выросли на 7,8%

Цены на промышленную продукцию в Беларуси в мае 2021 года выросли на 1,8% по сравнению с апрелем 2021 года, с начала года цены взлетели на 7,8%.

Как сообщает Белстат, цены на инвестиционные товары выросли соответственно на 1,6% и 6,7%, промежуточные товары – на 5,1% и 12,0%, потребительские товары – 0,4% и 3,3%.

Цены на сельхозпродукцию в мае выросли на 1,3% по сравнению с апрелем 2021 года, с начала года выросли на 8,3%. В растениеводстве цены к апрелю упали на 0,8%, но с начала года выросли на 12,4%, в животноводстве рост цен составил соответственно 1,9% и 7,2%.

Рост цен в строительстве в мае 2021 года по сравнению с апрелем составил 1,1%, с начала года – 4,5%, в том числе цены на строительно-монтажные работы выросли соответственно на 3,2% и 5,9% соответственно. Цены на машины и оборудование к апрелю снизились на 1%, но с начала года выросли на 0,7%, прочие работы и затраты соответственно – минус 2,6% и плюс 3,1%.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в мае 2021 года по сравнению с апрелем подорожали на 0,4%, с начала года выросли на 4,7%.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в мае 2021 года не изменились по отношению к апрелю и марту, а с начала года выросли всего на 0,1%.