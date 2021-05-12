Инфляция в Беларуси в апреле ускорилась до 8,6%

Потребительские цены в Беларуси в апреле 2021 года выросли на 8,6% в годовом выражении (к апрелю 2020 года), сообщил Белстат РБ.

По сравнению с мартом потребительские цены на товары и услуги в апреле 2021 года выросли на 0,7%, с начала года – на 4,6%.

Цены на еду в апреле 2021 года выросли на 0,9% к марту, с начала года – на 4,6%, в годовом выражении – на 7,4% (к апрелю 2020 года).

Цены на непродовольственные товары в апреле 2021 года выросли на 0,8% к марту, с начала года – на 4,6%, в годовом выражении – на 10,1%.

Тарифы на услуги в апреле 2021 года подорожали на 0,4% к марту, с начала года – на 4,4%, в годовом выражении – на 8,9%.

В марте инфляция в Беларуси ускорилась до 8,5% в годовом выражении. За январь-апрель 2021 года инфляция составила 8,4% (к январю-апрелю 2020 года).

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 100,7%, с декабрем 2020 г. – 103,8%.