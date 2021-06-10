Инфляция в США установила рекорд со времен Рейгана

Инфляция в США продолжает ускоряться на фоне рекордных вливаний от ФРС, взлета цен на сырье и масштабных программ помощи потребителям, разгоняющих спрос и обещающих экономике рекордный рост за последние 40 лет.

По итогам мая индекс потребительских цен в Штатах показал рост на 5% в годовом выражении, чего статистика не видела с августа 2008 года.

Относительно апреля темпы роста цен ускорились на 0,8 процентного пункта, а базовая инфляция, исключающая энергоносители и продовольствие, достигла 3,8% в годовом выражении и стала максимальной с 1992 года.

В то время как инфляция на рынке услуг притормозила к 2,9%, скорость роста цен на товары подскочила до 6,5% год к году - максимального значения с 1982 года, когда в Белом доме хозяйничала администрация Рональда Рейгана, пишет finanz.ru.

Среди компонентов индекса рекордсменом по росту стали подержанные машины: их стоимость выросла на 7,3% за месяц и 30% год к году. Причина - в проблемах с производством новых машин у автоконцернов из-за дефицита микросхем, а также «набитые кэшем карманы потребителей», отмечает стратег Nordea Андреас Стено Ларсен.

Хотя ВВП США по итогам прошлого года показал сильнейшее падение с 1946 года, на благосостоянии американцев это никак не отразилось: более того, масштабные программы помощи оплаченные за счет дефицита бюджета и печатного станка ФРС, оставили на руках у населения рекордные объемы денег. Запасы наличных и депозиты физлиц в США пополнились на 2,4 трлн долларов за год, а в относительном размере превысили рекорды второй половины 1980х - 65% ВВП, отмечает экономист ING Джейммс Найтли.

Растущее потребление, нехватка рабочей силы и, как следствие, повышение зарплат создают постоянное инфляционное давление, указывает он.

Июньские данные станут очередным «шоком», а летом уже общая инфляция в США может выйти на уровни 7-8% - максимальные за 40 лет, прогнозирует Ларсен.

Рынки игнорируют данные, предпочитая верить в позицию ФРС, которая настаивает, что скачок временный, констатирует он: доходности treasuries снижаются, а рынок акций растет.

Но чем горячее становится инфляция, тем сомнений будет возникать у инвесторов, говорит Найтли. В августе, считает он, ФРС начнет менять риторику, а в декабре, вероятно, объявит о сворачивании программы количественного смягчения, в рамках которой заливает в рынки по 120 млрд долларов ежемесячно.