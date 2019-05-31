Инфляция в США ускорилась в апреле, рост расходов замедлился

Потребительские цены в США выросли в апреле, что может поддержать утверждение Федеральной резервной системы о том, что недавние низкие показатели инфляции были временными, и позволить центробанку некоторое время сохранять процентные ставки на текущем уровне.

Министерство торговли сообщило в пятницу, что индекс потребительских расходов (PCE) вырос на 0,3% в апреле по сравнению с подъемом на 0,2% в марте. В годовом выражении индекс вырос на 1,5% против 1,4% в марте.

Без учета энергоносителей и продуктов питания PCE вырос на 0,2% в апреле по сравнению с 0,1% в марте. За 12 месяцев, завершившиеся в апреле, базовый PCE вырос на 1,6% после подъема на 1,5% в марте.

Базовый индекс PCE является для ФРС предпочтительным индикатором инфляции.

Потребительские расходы выросли на 0,3% на фоне снижения трат на услуги, в том числе на электроэнергию и газ.

Потребительские расходы с корректировкой на инфляцию в апреле не изменились. В марте так называемые реальные расходы населения выросли на 0,9%. Слабый апрельский показатель свидетельствует о замедлении роста экономики во втором квартале.

Несмотря на призывы снизить ставки из-за слабой инфляции и замедления роста ВВП, ФРС в мае оставила их без изменений и сигнализировала, что не намерена корректировать денежно-кредитную политику в ближайшее время.