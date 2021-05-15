Последнее обновление: 15.05.2021 10:47

Власти Беларуси хотят разместить облигации в РФ на $1,35 млрд

Белорусские власти рассчитывают, что в ближайшие 3 года смогут разместить на российском финансовом рынке государственные облигации на 100 млрд. рублей ($1,35 млрд. по текущему курсу российского рубля), следует из указа №183 от 13 мая 2021 года.

«осуществить в 2021–2023 годах привлечение внешних государственных займов Республики Беларусь путем эмиссии на территории Российской Федерации государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств на сумму до 100 млрд. российских рублей (включительно) со сроком обращения не менее 1092 дней (далее – государственные ценные бумаги)», - говорится в документе.

По сути, речь идет о сумме, равно рефинансированию обязательств Беларуси перед РФ в ближайшие 2 года.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование