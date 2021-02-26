Внутренний госдолг Беларуси в январе 2021 года вырос сразу на 17,7%

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 февраля 2021 года составил $18,3 млрд., уменьшившись с начала года на 1.4% или $0,3 млрд.

Как сообщает пресс-служба Минфина РБ, в январе привлечены внешние государственные займы на сумму $35,7 млн., включая $25,5 млн. правительства РФ и $10,2 млн. от МБРР.

Погашение внешнего госдолга в январе 2021 года составило $270,1 млн., в том числе $84,0 млн. правительству РФ и $186,1 млн. банкам Китая.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 февраля 2021 года составил 11,6 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 17,7% или на 1,8 млрд. рублей.

В январе 2021 года размещено внутренних валютных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $625,9 млн. Как сообщалось, почти весь объем облигаций был продан банкам для привлечения валютных средств на поддержку загибающегося БМЗ.

Государственный долг Республики Беларусь на 1 февраля 2021 года составил 59,7 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2021 года на 3,3% или 1,9 млрд. рублей.