На АЗС Беларуси с 20 апреля вновь дорожает топливо

С 20 апреля на одну копейку дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси.

«В апреле 2021 года средняя котировка нефти увеличилась по отношению к январю текущего года на 15%. С учетом изменившихся условий уровень предельных (максимальных) розничных цен на АЗС с 20 апреля 2021 года увеличивается на 1 копейку», - говорится в сообщении концерна «Белнефтехм».

Согласно информации концерна, розничные цены составят: на бензин АИ-92-К5-Евро - 1,81 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,91 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,13 рубля, ДТ – 1,91 рубля.

Это уже одиннадцатое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 13 апреля.

Рост цены на моторное топливо с начала года составил 5,4%.